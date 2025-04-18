⚡️ Итоги дня: Александр Овечкин побил свой же рекорд, МТС будет продавать китайские машины, а в Китае скупают туалетные ершики с Трампом

Туалетный ершик с изображением президента США Дональда Трампа бьет рекорды продаж в Китае. Ершики продаются по цене около $2, а их популярность связана с поддержкой местных производителей, пострадавших от американских тарифов.

МТС начнет предлагать россиянам купить китайское авто прямо в салонах связи. Первые модели AITO Seres M7, разработанные Huawei и Seres, уже появились в магазине в Санкт-Петербурге.

Хоккеист Александр Овечкин обновил свой рекорд и забил 897-й гол в НХЛ. Матч завершился со счетом 5:2 в пользу «Питтсбурга». В 65 играх минувшего сезона Овечкин набрал 73 очка.

В AppStore вернулось приложение Т-Банка под названием Freelance Case. В банке подтвердили, что это официальная версия.

Социально значимые продукты «первой цены» в крупных торговых сетях в марте подешевели на 5% по сравнению с февралем, и это снижение цен стало максимальным с 2021 года.

IKEA зарегистрировала в России новый товарный знак. Изображение товарного знака представляет собой надпись «IKEA» черным цветом на белом фоне, право на него действует до конца июля 2033 года.

Число компаний в сфере гостиничных и санаторно-курортных услуг в России на 1 апреля достигло 40,3 тыс., увеличившись на 5,2% за год.

Курс юаня на Мосбирже впервые за 10 месяцев упал ниже 11 рублей. Основная причина — недостаточный спрос на иностранную валюту.