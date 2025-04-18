⚡Научитесь работать в 1С на профкурсах «Клерка»

На курсах повышения квалификации и профпереподготовки «Клерка» вы получите подробные инструкции по работе с 1С: научитесь вносить операции, вести бухгалтерский и налоговый учет с нуля. Вы сможете настроить программу под свои задачи, автоматизировать часть из них и освободить время для более интересной работы.
«Бухгалтер по зарплате»
На курсе вы научитесь удерживать НДФЛ и исчислять страховые взносы, оформлять прием и увольнение, а также оформлять все виды пособий работников и вовремя сдавать всю отчетность по ним.
В курсе есть разбор основных операций по работе в 1С:ЗУП, которые просто необходимы бухгалтеру по зарплате.
После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.
Цена со скидкой 71% сегодня: 8 900 рублей вместо
31 790 рублей.
Работа в программе 1С: с нуля до отчетности
В 2025 году произошло много изменений в налогообложении, чтобы бухгалтеры могли вести учет по новым правилам, в 1С внесли много изменений. Теперь программу надо заново настраивать, устанавливать учетную политику, загружать справочники и т. д.
Мы обновили программу курса, добавили уроки по настройке новой версии ПО, а также записали отдельную главу по учету НДС в 1С: Бухгалтерия 8.3.
После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 72 ак. часа.
Цена со скидкой 73% сегодня: 7 900 рублей вместо
29 990 рублей.
«Зарплата, кадры и воинский учет в 1С:ЗУП»
На курсе вы научитесь делать первоначальные настройки программы 1С:ЗУП и справочников, проводить кадровые операции — принимать и увольнять сотрудников, формировать договоры, подавать ЕФС-1, ставить сотрудников на воинский учет и проводить сверки с военкоматом.
После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 120 ак. часов.
Цена со скидкой 40% сегодня: 14 900 рублей вместо
24 900 рублей.
Управленческий учет и финансы в 1С:УНФ
На новом курсе вы узнаете, как автоматизировать управленческий учет в компании, отслеживать в 1С доходы и расходы, составлять платежный календарь и выгружать отчеты о состоянии компании и финансовых результатах. Получите конкурентное преимущество и сможете претендовать на более высокий доход.
После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 72 ак. часа.
Цена со скидкой 50% сегодня: 7 900 рублей вместо
15 900 рублей.
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