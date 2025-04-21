Лиц с плохой деловой репутацией занесут в реестр. Они не смогут управлять алкобизнесом

Росалкогольтабакконтроль создаст список тех, кто нарушал правила продажи или производства спиртосодержащей продукции. Участники реестра не смогут руководить алкогольными компаниями и быть в них главными бухгалтерами.

Кабмин подготовил постановление правительства от 16.04.2025 № 497, по которому в России будет создан список лиц с неудовлетворительной деловой репутацией. Его сформирует Росалкогольтабакконтроль.

В реестр попадут лица, которые были оштрафованы за грубые нарушения правил продажи или производства алкоголя, этилового спирта и спиртосодержащей продукции. Например, у таких лиц может не быть лицензии, сопроводительных документов и учета в ЕГАИС.

Тем, кто попал в перечень, запретят становиться главными бухгалтерами и контролировать компании, которые производят этиловый спирт и алкогольную продукцию (за исключением винодельческой).

Постановление вступит в силу со 2 сентября 2025 года.

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