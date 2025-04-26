Подать заявление о приостановке решения по налоговой проверке стало проще

Если подавать заявление одновременно с жалобой, банковские реквизиты можно теперь подтянуть из реестра.

В личных кабинетах налогоплательщика-физлица и ИП добавили новую возможность, сообщает ФНС. Теперь при одновременной подаче с жалобой заявления о полном или частичном приостановлении решения по налоговой проверке реквизиты банковской гарантии можно выбрать напрямую из сводного реестра.

Процесс заполнения заявления ускорится, а ошибки, связанные с вводом реквизитов вручную, будут исключены. Но возможность ввести данные вручную оставили.

Новый функционал доступен в ЛК физлиц и ИП на сайте налоговой и в мобильном приложении «Налоги ФЛ», уточнили в ФНС.

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