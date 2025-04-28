Товары заказывают чаще, если их можно сначала посмотреть в ПВЗ, а потом оплатить

С 25 апреля 2025 года маркетплейс Ozon вернулся к тестированию постоплаты.

В 2024 году он провел эксперимент: с августа по ноябрь постоплата стала доступна при покупке многих товаров, помимо одежды, обуви и аксессуаров. Выяснилось, что клиенты заказывают товары чаще, если их можно сначала посмотреть в пункте выдачи, а потом оплатить.

С 25 апреля 2025 Ozon ограничил географию и категории, где клиенты могут заказывать с постоплатой. Изменение затронуло только 3% от всех заказов, сообщает маркетплейс.

В итоге:

Ограничили набор регионов — оплатить товары при получении можно только в некоторых. Их выбрали исходя из перспективных данных по росту продаж и среднему чеку , которые дал прошлый тест. Клиентам из других регионов не будут предлагать постоплату товаров, не относящихся к одежде, обуви и аксессуарам.

Расширили перечень товаров-исключений — п остоплата будет доступна только для товаров, где осмотр сильно повышает вероятность выкупа.

С постоплатой не получится заказать позиции тяжелее 10 кг (вместо 15) или объемом больше 30 литров (вместо 80), часть электроники, продуктов питания, кормов для животных, фармацевтики, парфюмерии, сыпучих товаров и др., товары тарифа Эконом, продукцию realFBS-продавцов.

Маркетплейс будет смотреть на историю покупок — у всех клиентов будет лимит для заказов с постоплатой, зависящий от числа покупок и их общей стоимости. Клиенты без истории заказов на Ozon не смогут купить дорогие товары с постоплатой. Для покупателей с низким процентом выкупа оплаты при получении не будет.

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Выбираем юнит.

Понятия и формулы, используемые в юнит-экономике.

Таблица и пример расчета юнит-экономики.

Бонус: Таблица расчета юнит-экономики.

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