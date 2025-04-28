🍗 ФАС запретила необоснованно повышать цены на мясо перед майскими праздниками 2025

В преддверии длинных выходных с 1 по 4 и 8-11 мая вырастает спрос на говядину, свинину, баранину, куриное мясо и другие продовольственные товары. Но необоснованного повышения цен перед майскими праздниками быть не должно, предупреждает ФАС в своем телеграм-канале.
Продавцы обязаны неукоснительно соблюдать требования антимонопольного законодательства, напоминает ведомство.
Если поставщики снизят отпускные цены, ФАС рекомендует сообщать об этом покупателям.
Соответствующая информация направлена в крупнейшие торговые сети и отраслевые объединения.
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Комментарии1
Как такие экономически безграмотные люди могут работать в таком месте, как ФАС?! По их мнению - если поставщик не поднял цены - то необоснованный рост. Но нет. При росте спроса и отсутствии роста в предложении обязательно и абсолютно обоснованно должна вырасти цена. Или придется опять печатать талоны на колбасу!