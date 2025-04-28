Путин поручил депутатам отчитываться об уровне жизни россиян

Президент просит парламентариев отчитываться не количеством истраченных денег, а результатами конкретной работы.

Президент России Владимир Путин рекомендовал депутатам отчитываться не количеством истраченных денег, а результатом по улучшению уровня жизни россиян.

«Нам нужно отчитываться не количеством истраченных денег, освоенных ресурсов, а результатами конкретной работы, смотреть на то, как жизнь людей меняется», — отметил глава государства.

Об этом он сказал в ходе заседания Совета законодателей РФ.

Эксклюзивные материалы, актуальные комментарии и ответы экспертов в Telegram-канале Клерк.Премиум.