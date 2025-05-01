🙊 Антирейтинг животных, которые особенно не любят российских туристов

Туристы из России во время поездок за траницу рискуют столкнуться не только с привычными ОРВИ и отравлениями, предупреждают страховщики.

Это могут быть нападения животных — есть риск получить ожог медузы или наступить на морского ежа, стать жертвой атаки обезьян, белок и даже ворон.

Чаще всего животные нападают на российских туристов, отдыхающих в Таиланде (58,7% страховых случаев), Египте (13,9%), Турции (10%) и Китае (6,1%).

Самые опасные животные в этих странах для россиян — обезьяны (25,2% нападений), медузы (19,4%), морские ежи (10%), собаки (9,1%) и белки (4,2%). Также в антирейтинг входят рыбы (3,6%), клещи и кошки (по 2% ЧП), пчелы и осы (по 1%), змеи (0,8%), скорпионы (0,5%) и др.

Это данные Страхового Дома ВСК, пресс-релиз есть у «Клерка».

Отмечается, что спокойнее всего путешествовать по России: фиксируются единичные случаи обращений по причине укуса животных, чаще всего на туристов «нападают» клещи и собаки.

Самый опасный период для отдыха из-за животных — май, 13,6% обращений.

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