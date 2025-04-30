📄 С 8 мая 2025 действует новая форма заявления на получение справок о состоянии расчетов с бюджетом

С 8 мая нужно использовать новую форму заявления (КНД 1114237) для получения справок о состоянии расчетов с бюджетом. Форма и формат заявления утверждены приказом ФНС от 30.01.2025 № ЕД-7-8/61@.
Заявление нужно, чтобы получить такие справки:
о положительном, отрицательном или нулевом сальдо на ЕНС;
об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов;
о принадлежности сумм, перечисленных по ЕНП.
В новой форме больше подробностей. Можно будет запросить:
детализацию отрицательного сальдо ЕНС;
информацию о суммах формирования предстоящей обязанности и суммах, зачтенных в счет исполнения предстоящей обязанности;
расчет сумм пеней;
детализацию сумм совокупной обязанности по налогам, авансам, сборам, страховым взносам;
информацию по конкретным КБК, КПП, ОКТМО.
Приказ ФНС от 14.11.2022 № ЕД-7-19/1086@, которым утверждена действующая форма, утратит силу.
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Комментарии1
расчувствовалась от счастья, новая форма!!