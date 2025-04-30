📄 С 8 мая 2025 действует новая форма заявления на получение справок о состоянии расчетов с бюджетом

ФНС утвердила новую форму заявления для получения справок о сальдо ЕНС, об уплате налогов и о принадлежности денег, отправленных по ЕНП.

С 8 мая нужно использовать новую форму заявления (КНД 1114237) для получения справок о состоянии расчетов с бюджетом. Форма и формат заявления утверждены приказом ФНС от 30.01.2025 № ЕД-7-8/61@.

Заявление нужно, чтобы получить такие справки:

о положительном, отрицательном или нулевом сальдо на ЕНС;

об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов;

о принадлежности сумм, перечисленных по ЕНП.

В новой форме больше подробностей. Можно будет запросить:

детализацию отрицательного сальдо ЕНС;

информацию о суммах формирования предстоящей обязанности и суммах, зачтенных в счет исполнения предстоящей обязанности;

расчет сумм пеней;

детализацию сумм совокупной обязанности по налогам, авансам, сборам, страховым взносам;

информацию по конкретным КБК, КПП, ОКТМО.

Приказ ФНС от 14.11.2022 № ЕД-7-19/1086@, которым утверждена действующая форма, утратит силу.

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