⚡️ Итоги дня: «Магнит» хочет купить «Азбуку вкуса», Путин переименовал аэропорт Волгограда в «Сталинград», а число платных мест в вузах собираются ограничить

«Магнит» может купить «Азбуку вкуса» за 30-35 млрд рублей. «Магнит» договорился о покупке «контрольного пакета» в бизнесе «Азбуки вкуса» (операционная компания – ООО «Городской супермаркет»).

Правительство поддержало законопроект по ограничению числа платных мест в вузах. Их количество будет зависеть от кадровых потребностей экономики.

Региональные администрации практически полностью ушли из YouTube. Часть федеральных органов власти продолжают регулярно обновлять YouTube-каналы после замедления сервиса.

Выручка авиакомпаний России в 2024 году выросла до 1,7 трлн рублей. Это на 23% больше по сравнению с 2023 годом. Чистая прибыль ведущих компаний превысила 100 млрд руб., а операционная прибыль составила не менее 95 млрд.

«Вкусвилл» сократил число магазинов на 10,5% в первом квартале 2025 года — сильнее других крупных ретейлеров. Сеть закрыла 238 точек, тогда как годом ранее открыла 123. Эксперты связывают сокращение с переориентацией на онлайн, который дает около половины продаж.

«Вымпелком» купил платформу для отправки СМС из приложений — компанию «Спектрум». По оценке аналитиков, оператор мог купить актив за 5–7 млрд рублей.

15 мая 2025 года стартуют продажи кроссоверов «Москвич 8». Цены будут начинаться от 3 млн рублей.

Владимир Путин подписал указ о переименовании аэропорта Волгограда в «Сталинград». Присвоение аэропорту исторического наименования не изменит установленное наименование этого географического объекта. Решения принято для «увековечения Победы советского народа в Великой Отечественной войне».

Американские компании Intel и Microsoft, а также южнокорейская LG зарегистрировали товарные знаки в России. Эти фирмы объявили о своем уходе из России весной 2022 года.

Яндекс.Маркет запустил чат-ассистента на базе искусственного интеллекта. Он поможет покупателям подбирать и сравнивать товары на платформе.

В Мурманской области могут ввести выплаты для сотрудников медицинских учреждений, которым удалось убедить пациенток отказаться от прерывания беременности. В проекте предусмотрено два вида выплат — 5 000 и 25 000 рублей — для разных видов специалистов и врачей, которые прошли повышение квалификации по психологическому консультированию.

Прогноз от «Яндекс go»: средний чек поездки на такси в майские праздники снизится на 10-15%. При этом меньше будет и доступных автомобилей — некоторые водители тоже предпочтут в эти дни отдохнуть. В среднем число активных водителей снижается на 3-5%, на линии они проводят на 7-10% меньше времени.