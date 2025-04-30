При пересчете налогов на имущество для ИП действует не общий срок уплаты, а специальный

Общий срок уплаты налогов на имущество для индивидуальных предпринимателей — до 1 декабря следующего года, а при перерасчете — до 28 числа третьего месяца после перерасчета.

В телеграм-чате ФНС спросили, когда ИП должны платить налоги на имущество.

«Для индивидуальных предпринимателей общий срок уплаты налогов на имущество — не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом», — ответили налоговики.

Но налог, пересчитанный по результатам уже рассчитанного налога, такие ИП должны заплатить до 28-го числа третьего месяца, следующего за месяцем, когда сформировано налоговое уведомление о перерасчете, уточнила ФНС.

Дадим подробные объяснения по правилам перерасчета налогов, определению налоговой базы и сроков уплаты на курсе профпереподготовки «Главный бухгалтер на ОСНО».

Вы узнаете, как отражать операции в последней версии 1С, выбирать метод налоговой оптимизации, сможете работать с аналитикой и строить финмодели, чтобы на их основе предлагать управленческие решения руководителю.

Сейчас вы можете купить курс по акции за 14 900 рублей вместо 33 000 рублей.

Старт потока 1 мая.

Записаться

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.