При пересчете налогов на имущество для ИП действует не общий срок уплаты, а специальный

В телеграм-чате ФНС спросили, когда ИП должны платить налоги на имущество.
«Для индивидуальных предпринимателей общий срок уплаты налогов на имущество — не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом», — ответили налоговики.
Но налог, пересчитанный по результатам уже рассчитанного налога, такие ИП должны заплатить до 28-го числа третьего месяца, следующего за месяцем, когда сформировано налоговое уведомление о перерасчете, уточнила ФНС.
Дадим подробные объяснения по правилам перерасчета налогов, определению налоговой базы и сроков уплаты на курсе профпереподготовки «Главный бухгалтер на ОСНО».
Вы узнаете, как отражать операции в последней версии 1С, выбирать метод налоговой оптимизации, сможете работать с аналитикой и строить финмодели, чтобы на их основе предлагать управленческие решения руководителю.
Сейчас вы можете купить курс по акции за 14 900 рублей вместо
33 000 рублей.
Старт потока 1 мая.
После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.
Начать дискуссию