🍷 Роскачество: не в каждом вине стоит мариновать шашлык

Вино поможет размягчить мясные волокна, сократив время приготовления шашлыка. Но не все вина подходят для маринада.

В Роскачестве рассказали, что кислоты, которые содержатся в винах, размягчают мясо. После такого маринада время приготовления шашлыка сокращается.

Однако не все вина подходят для приготовления шашлыков. Директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Латышева советует не покупать дорогие вина долгой выдержки в бочке. Они улетучиваются при нагревании и контакте с кислородом, об этом пишет RG.RU.

Также не подходят для маринования сладкие, крепленые вина, а также напитки из ароматических сортов винограда, например, из Муската или Гевюрцтраминера.

На маринад идеально подойдут молодые и ординарные вина с выраженной кислотностью.

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