О полученной крипте теперь можно отчитаться в личном кабинете

Налоговики напоминают, что о майнинге цифровой валюты нужно отчитаться до 20 числа следующего месяца после получения криптовалюты. Это можно сделать в личном кабинете налогоплательщика физлица, ИП или юрлица.

В личных кабинетах налогоплательщика появилась новая функция: теперь там можно отчитаться о получении криптовалюты, пишет региональное УФНС.

Обязанность отчитаться в налоговую о полученной цифровой валюты до 20 числа следующего месяца после месяца получения установлена законом от 31.07.2020 № 259-ФЗ.

Теперь это можно сделать через личный кабинет, если есть квалифицированная электронная подпись.

В ЛК физлица нужно зайти в раздел «Майнинг», в ЛК юрлица — в «Майнинг цифровой валюты», а в ЛК ИП — открыть жизненные ситуации и выбрать «Майнинг цифровой валюты».

ИП и юрлица смогут отправить отчет о крипте только если они есть в реестре майнеров и операторов.

Эксклюзивные материалы, актуальные комментарии и ответы экспертов в Telegram-канале Клерк.Премиум.