ЦОК ПРЕМ 05.05 Мобильный (1)
Регистрация и ликвидация бизнеса

При закрытии ИП не нужно подтверждать сдачу отчетности в СФР

Государственная регистрация прекращения физлицом деятельности в качестве ИП в связи с принятием им такого решения происходит на основании представляемых в регистрирующий налоговый орган документов.

Вот какие документы формально нужны, чтобы закрыть ИП:

  1. Заявление о госрегистрации прекращения физлицом деятельности в качестве ИП в связи с принятием им решения и прекращении данной деятельности (форма № Р26001).

  2. Квитанция об уплате госпошлины в размере 160 руб. (при направлении электронных документов для госрегистрации, в том числе через МФЦ и нотариуса, уплачивать пошлину не требуется).

  3. Документ, подтверждающий представление сведений в территориальный орган Соцфонда.

ФНС уточнила, что последний документ не обязателен.

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