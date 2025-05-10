При закрытии ИП не нужно подтверждать сдачу отчетности в СФР

Заявление о госрегистрации прекращения физлицом деятельности в качестве ИП в связи с принятием им решения и прекращении данной деятельности ( форма № Р26001 ).

Квитанция об уплате госпошлины в размере 160 руб. (при направлении электронных документов для госрегистрации, в том числе через МФЦ и нотариуса, уплачивать пошлину не требуется).