Уровень бедности среди многодетных семей продолжает снижаться — Росстат

С 2020 года доля малоимущих среди многодетных семей в России снизилась с 38,1% до 20%. К 2030 показатель должен опуститься до 12%.

По данным Росстата доля малоимущих домохозяйств среди многодетных семей в 2024 году составила 20%. В 2023 году показатель составлял 21,5%, в 2022 году — 29,4%, в 2021 году — 38,2%, в 2020 году — 38,1%.

Уровень бедности рассчитали по методике «Уровень бедности среди многодетных семей» федерального проекта «Поддержка семьи» в составе нацпроекта «Семья», уточняет ТАСС.

Многодетными семьями считали домохозяйства, в составе которых есть хотя бы одна семья с тремя и более детьми в возрасте до 18 лет.

Согласно указу Президента РФ от 23.01.2024 № 63, к 2030 году уровень бедности многодетных семей должен достичь 12%, а к 2036 — опуститься до 8%.

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