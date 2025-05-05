❗ Вводят новый ФСБУ 9/2025 «Доходы»

С 01.01.2027 утрачивает силу ПБУ 9/99 ‎«Доходы организации». Вместо него будет ФСБУ 9/2025 «Доходы».

Проект нового ФСБУ опубликован на федеральном портале.

Сейчас доходы подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы.

Будет такое деление: включаемые и не включаемые в чистую прибыль (убыток).

Доходы, включаемые в чистую прибыль (убыток), подразделяются на: выручку;

доходы, отличные от выручки.

В новом ФСБУ описан порядок признания и оценки дохода в виде выручки.

В бухотчетности информацию о выручке, доходах, отличных от выручки, и доходах, не включаемых в чистую прибыль, надо будет отражать обособленно.

Новый ФСБУ будет применяться начиная с отчетности за 2027 год, но можно применять и раньше.

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