Мошенники стали прикидываться военной прокуратурой

Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России фиксирует факты коммуникации мошенников с гражданами России от лица военной прокуратуры.

Аферисты связываются от лица военной прокуратуры и запугивают тем, что мошенники получили доступ к их банковским счетам. Чтобы избежать перевода денег на Украину с этих счетов злоумышленники предлагают снять их и передать курьеру, чтобы тот положил их для сохранности в специально открытую банковскую ячейку.

Киберполиция МВД предупредила: военная прокуратура занимается надзором за исполнением законов в Вооруженных силах России, других войсках, воинских формированиях и органах. Ее сотрудники никогда не будут звонить по указанным фактам и требовать передать свои денежные средства курьеру.

Полицеские предлагают положить трубку, ни в коем случае не передавать никому деньги или ценности, позвонить в полицию по официальным телефонам и сообщить о случившемся.

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