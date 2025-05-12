Производители пива и сидра смогут проходить дистанционную выездную оценку соответствия

Минфин подготовил проект постановления Правительства, согласно которому производители пива, сидра, медовухи и пуаре смогут проходить выездную оценку соответствия в дистанционной форме. Для этого внесут изменения в постановление Правительства от 12.03.2022 № 353.

Документ опубликован для общественного обсуждения на портале проектов НПА.

Проходить удаленно выездную оценку соответствия будут производители слабоалкогольных напитков и их обособленные подразделения. Речь идет об оценке при включении организации в госреестр производителей слабоалкогольных напитков и при внесении изменений в него.

Планируется, что новые правила заработают со дня опубликования постановления.

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