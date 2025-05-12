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Производители пива и сидра смогут проходить дистанционную выездную оценку соответствия

Минфин предлагает дать возможность производителям слабоалкогольных напитков проходить выездную оценку соответствия удаленно. Опубликован проект постановления кабмина.

Минфин подготовил проект постановления Правительства, согласно которому производители пива, сидра, медовухи и пуаре смогут проходить выездную оценку соответствия в дистанционной форме. Для этого внесут изменения в постановление Правительства от 12.03.2022 № 353.

Документ опубликован для общественного обсуждения на портале проектов НПА.

Проходить удаленно выездную оценку соответствия будут производители слабоалкогольных напитков и их обособленные подразделения. Речь идет об оценке при включении организации в госреестр производителей слабоалкогольных напитков и при внесении изменений в него.

Планируется, что новые правила заработают со дня опубликования постановления.

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