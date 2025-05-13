⚡️ Итоги дня: из-за сбоев в полетах отменили 20% путешествий в Турцию, Ozon составил словарь сленга для работников склада, а робот от Tesla научился танцевать

Россияне отменили до 20% туров в Турцию в праздники из-за сбоев в полетах.

Медиков, учителей и научных работников предложили поощрять ежегодными выплатами. Предполагается, что эта выплата будет рассчитываться как разница между суммой уплаченного НДФЛ за предыдущий год и суммой налога, начисленного с того же дохода по ставке 6% в полном объеме.

Подержанные китайские автомобили в апреле подешевели на 20 тыс. рублей — до 2,18 млн. При этом средняя стоимость европейских, японских, корейских машин зафиксирована на уровне 2,37 млн руб., что на 5% меньше, чем год назад.

Ozon составил словарь сленга для работников складов. В него вошли такие слова: «грядка» — ряд на складе, где расположены товары; «потеряшки» — виртуальные ячейки на складах; «пикалка» — сканер штрихкодов; «пипио» — сокращенное выражение «план прироста и отсева».

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил список животных, которых нельзя заводить в качестве домашних. В перечень попал 121 вид — от экзотических рептилий до волков и медведей.

Россияне рассказали, что их раздражает в рабочих созвонах. На излишнюю продолжительность жалуются 36% опрошенных, на то, что у онлайн-совещаний нет четких итогов и повестки (а также целей) — по 21%. Плохая связь по ВКС раздражает 20%.