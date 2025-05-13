⚡️ Итоги дня: из-за сбоев в полетах отменили 20% путешествий в Турцию, Ozon составил словарь сленга для работников склада, а робот от Tesla научился танцевать

Россияне отменили до 20% туров в Турцию в праздники из-за сбоев в полетах.
Медиков, учителей и научных работников предложили поощрять ежегодными выплатами. Предполагается, что эта выплата будет рассчитываться как разница между суммой уплаченного НДФЛ за предыдущий год и суммой налога, начисленного с того же дохода по ставке 6% в полном объеме.
Подержанные китайские автомобили в апреле подешевели на 20 тыс. рублей — до 2,18 млн. При этом средняя стоимость европейских, японских, корейских машин зафиксирована на уровне 2,37 млн руб., что на 5% меньше, чем год назад.
Ozon составил словарь сленга для работников складов. В него вошли такие слова: «грядка» — ряд на складе, где расположены товары; «потеряшки» — виртуальные ячейки на складах; «пикалка» — сканер штрихкодов; «пипио» — сокращенное выражение «план прироста и отсева».
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил список животных, которых нельзя заводить в качестве домашних. В перечень попал 121 вид — от экзотических рептилий до волков и медведей.
Россияне рассказали, что их раздражает в рабочих созвонах. На излишнюю продолжительность жалуются 36% опрошенных, на то, что у онлайн-совещаний нет четких итогов и повестки (а также целей) — по 21%. Плохая связь по ВКС раздражает 20%.
Amazon впервые за 20 лет сменил логотип. Изменения в большей степени коснулись узнаваемого символа компании — гибрида улыбки и изогнутой стрелки. Стержень и острие стрелки стали шире, а ее цвет — темнее, мандариново-оранжевым.
Илон Маск показал танцующего робота Optimus от Tesla. В октябре 2022 года глава Tesla представил прототип человекоподобного робота Optimus. Тогда робот вышел на сцену и помахал присутствующим в зале, Маск также показал видео, на котором Optimus поливает цветы.
В США 14 медсестер одной больницы в Висконсине одновременно оказались беременны.
Какие события этого дня стали самыми интересными для вас? Делитесь в комментариях!
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