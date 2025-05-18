Ускорить оформление загранпаспорта можно только в исключительных случаях. Горящая путевка не спасет

В экстренных случаях срок готовность — до 3 рабочих дней. Это когда:
требуется экстренное лечение за рубежом;
тяжело заболел или умер близкий родственник.
И нужны будут подтверждающие документы. Основание: ст. 10 федерального закона № 114-ФЗ от 15.08.1996.
В остальных случаях оформить загранпаспорт в срочном порядке не получится, поясняет портал Госуслуг.
Например, выезд на отдых по горящей путевке — это не основание для ускоренного оформления документа.
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