Ускорить оформление загранпаспорта можно только в исключительных случаях. Горящая путевка не спасет

Общий срок оформления загранпаспорта — до одного месяца со дня подачи заявления, а если он оформляется не в регионе прописки — до трех месяцев.

В экстренных случаях срок готовность — до 3 рабочих дней. Это когда:

требуется экстренное лечение за рубежом;

тяжело заболел или умер близкий родственник.

И нужны будут подтверждающие документы. Основание: ст. 10 федерального закона № 114-ФЗ от 15.08.1996.

В остальных случаях оформить загранпаспорт в срочном порядке не получится, поясняет портал Госуслуг.

Например, выезд на отдых по горящей путевке — это не основание для ускоренного оформления документа.

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