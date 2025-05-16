Если адреса объекта недвижимости нет в Государственном адресном реестре, налоговики не зарегистрируют юрлицо

Для регистрации юридического лица обязательно нужны сведения о его адресе. При этом сведения об адресе юрлица, включая помещения (кроме квартиры), должны соответствовать сведениям в Государственном адресном реестре (ГАР), пишет региональное УФНС.
Убедиться, что адрес нежилого помещения есть в ГАР, можно через сервис ФНС «Федеральная информационная адресная система» (ФИАС).
Если адреса в ГАР нет, собственнику помещения нужно подать заявление о присвоении адреса объекту недвижимости в местную администрацию. Это можно сделать:
через портал ФИАС в разделе «Присвоение/аннулирование адреса»;
через Госуслуги в разделе «Присвоение адреса объекту адресации, аннулирование такого адреса»;
отнести лично.
К заявлению прикладывают документы, подтверждающие право собственности на объект недвижимости.
Если адреса объекта недвижимости в ГАР нет на момент подачи заявления о регистрации юрлица — налоговики не зарегистрируют организацию.
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