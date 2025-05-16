Если адреса объекта недвижимости нет в Государственном адресном реестре, налоговики не зарегистрируют юрлицо

Перед подачей заявления о регистрации компании нужно убедиться, что юридический адрес есть в ГАР. Если нет — объекту недвижимости нужно присвоить адрес.

Для регистрации юридического лица обязательно нужны сведения о его адресе. При этом сведения об адресе юрлица, включая помещения (кроме квартиры), должны соответствовать сведениям в Государственном адресном реестре (ГАР), пишет региональное УФНС.

Убедиться, что адрес нежилого помещения есть в ГАР, можно через сервис ФНС «Федеральная информационная адресная система» (ФИАС).

Если адреса в ГАР нет, собственнику помещения нужно подать заявление о присвоении адреса объекту недвижимости в местную администрацию. Это можно сделать:

через портал ФИАС в разделе «Присвоение/аннулирование адреса»;

через Госуслуги в разделе «Присвоение адреса объекту адресации, аннулирование такого адреса»;

отнести лично.

К заявлению прикладывают документы, подтверждающие право собственности на объект недвижимости.

Если адреса объекта недвижимости в ГАР нет на момент подачи заявления о регистрации юрлица — налоговики не зарегистрируют организацию.

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