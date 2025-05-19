⌚ Приближаются сроки отправки отчетов и уплаты налогов в мае 2025: таблица

Приближаются сроки отправки налоговой отчетности и уплаты налогов в мае 2025 года. Об этом напомнили в региональном УФНС.
Что нужно сделать — смотрите в таблице:
Срок
Отправить
Заплатить
До 20 мая 2025
Налоговую декларацию по косвенным налогам (НДС и акцизы) при импорте товаров в РФ из государств ЕАЭС за апрель
Косвенные налоги при импорте из ЕАЭС за апрель
До 26 мая 2025
Персонифицированные сведения о физлицах за апрель (ИП и организации — налоговые агенты)
-
Декларацию по налогу на прибыль организаций (с ежемесячными авансовыми платежами по фактической прибыли)
-
Декларацию по налогу на добычу полезных ископаемых за апрель
-
Декларацию по акцизам за апрель
-
Уведомление на ЕНП:
-
До 28 мая 2025
-
Второй ежемесячный авансовый платеж по налогу на прибыль во II квартале 2025 (налогоплательщики, которые отчитываются поквартально)
-
Ежемесячный аванс по налогу на прибыль за апрель 2025 (плательщики с ежемесячными авансовыми платежами по фактически полученной прибыли)
-
Налог на прибыль, удержанный при выплате дивидендов и процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам, за апрель 2025 (налоговые агенты)
-
Налог на прибыль с выплат иностранной организации за апрель 2025 года (налоговые агенты, выплачивающие доход инофирме).
-
Страховые взносы по обязательному пенсионному, социальному, медицинскому страхованию за апрель 2025 года (все, кто выплачивал вознаграждения физлицам)
-
НДФЛ за период с 1 по 22 мая 2025 (налоговые агенты)
-
Второй платеж по НДС за I квартал 2025
-
НДПИ за апрель 2025 года
-
Акцизы
Смотрите наш бухгалтерский календарь, чтобы вовремя сдавать отчетность и платить налоги.
Научим правильно рассчитывать и вовремя уплачивать налоги и страховые взносы на курсе профпереподготовки «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С».
Вы в полном объеме освоите бухгалтерский и налоговый учет по всем налоговым режимам, научитесь отражать операции в 1С, составлять отчетность любой сложности, принимать и увольнять сотрудников, работать с управленкой и защищать компанию от претензий налоговиков.
Сейчас вы можете купить курс со скидкой 73% за 9 900 рублей вместо
36 000 рублей.
Старт потока 1 июня.
После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.
Начать дискуссию