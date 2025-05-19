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Сроки сдачи отчетности

⌚ Приближаются сроки отправки отчетов и уплаты налогов в мае 2025: таблица

28 мая — крайний срок уплаты ряда налогов. Отчетность нужно сдать еще раньше — смотрите бухгалтерский календарь.

Приближаются сроки отправки налоговой отчетности и уплаты налогов в мае 2025 года. Об этом напомнили в региональном УФНС.

Что нужно сделать — смотрите в таблице:

Срок

Отправить

Заплатить

До 20 мая 2025

Налоговую декларацию по косвенным налогам (НДС и акцизы) при импорте товаров в РФ из государств ЕАЭС за апрель

Косвенные налоги при импорте из ЕАЭС за апрель

До 26 мая 2025

Персонифицированные сведения о физлицах за апрель (ИП и организации — налоговые агенты)

 -

Декларацию по налогу на прибыль организаций (с ежемесячными авансовыми платежами по фактической прибыли)

 -

Декларацию по налогу на добычу полезных ископаемых за апрель

 -

Декларацию по акцизам за апрель

 -

Уведомление на ЕНП:

  •  по НДФЛ — за период с 1 по 22 мая;

  •  по страховым взносам — за апрель.

 -

До 28 мая 2025

 

 

 

 

 

 

 

 

 -

Второй ежемесячный авансовый платеж по налогу на прибыль во II квартале 2025 (налогоплательщики, которые отчитываются поквартально)

 -

Ежемесячный аванс по налогу на прибыль за апрель 2025 (плательщики с ежемесячными авансовыми платежами по фактически полученной прибыли)

 -

Налог на прибыль, удержанный при выплате дивидендов и процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам, за апрель 2025 (налоговые агенты)

 -

Налог на прибыль с выплат иностранной организации за апрель 2025 года (налоговые агенты, выплачивающие доход инофирме).

 -

Страховые взносы по обязательному пенсионному, социальному, медицинскому страхованию за апрель 2025 года (все, кто выплачивал вознаграждения физлицам)

 -

НДФЛ за период с 1 по 22 мая 2025 (налоговые агенты)

 -

Второй платеж по НДС за I квартал 2025

 -

НДПИ за апрель 2025 года

 -

Акцизы

 

Смотрите наш бухгалтерский календарь, чтобы вовремя сдавать отчетность и платить налоги.

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