⚡️ Итоги дня: физлицам хотят запретить провозить красную икру, для создания учебных курсов начали использовать ИИ, а японцы и корейцы устали выпивать с коллегами

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Какие события этого дня стали самыми интересными для вас? Делитесь в комментариях!
Комментарии2
"Россельхознадзор выступил за полный запрет провоза красной икры физлицами...." интересно, почему? повальные случае отравления? жалоб населения на более дешевую и более свежую икру? в чем причина-то?
я все вспоминаю, как моя подруга, лет 15 назад работавшая в авиакомпании, привозила нам, всем подругам икру, дальневосточную, т.е.почти из места, где она добывается😋 эдаким поллитровыми баночками. никогда больше я такой вкусной, свежей икры я не ела)) а главное! она было гораздо дешевле, чем покупая эти стограммовые мензурки в магазах. каждое утро большой бутер свежайшей икры из большой банки...ммм😋
что вот так не жрали!))))))))))))