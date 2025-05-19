⚡️ Итоги дня: физлицам хотят запретить провозить красную икру, для создания учебных курсов начали использовать ИИ, а японцы и корейцы устали выпивать с коллегами

Россельхознадзор выступил за полный запрет провоза красной икры физлицами. С инициативой ограничить перевозки красной икры в багаже осенью 2021 года выступили власти Камчатки. С ноября 2022 года в качестве эксперимента запретили вывозить из региона более 10 кг такой икры в багаже или ручной клади.

88,6% популярных в России мобильных приложений имеют уязвимости. Специалисты по кибербезопасности обнаружили почти 30 тыс. уязвимостей в популярных в России мобильных приложениях, при этом количество критических угроз за год выросло вчетверо.

Edtech-компании начали использовать ИИ для создания учебных курсов и генерации образовательного контента.

В России более 300 тыс. рублей в месяц зарабатывают токари высокого разряда, стоматологи-имплантологи, пилоты, топ-менеджеры, специалисты по кибербезопасности и бухгалтеры международных компаний.

«Яндекс» перезапустит закрытый 10 лет назад бренд «Кит» для товаров и услуг. Это название «Яндекс» ранее использовал для собственной операционной системы для смартфонов и планшетов, которую компания делала на базе Android (принадлежит Google).

В России хотят снять современную версию сериала «Бандитский Петербург». По неподтвержденным данным, телеканал РЕН ТВ уже приобрел права на экранизацию произведений Андрея Константинова у вдовы писателя.