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⚡️ Итоги дня: физлицам хотят запретить провозить красную икру, для создания учебных курсов начали использовать ИИ, а японцы и корейцы устали выпивать с коллегами

Подготовили обзор главных событий дня — 19 мая 2025 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

  • Россельхознадзор выступил за полный запрет провоза красной икры физлицами. С инициативой ограничить перевозки красной икры в багаже осенью 2021 года выступили власти Камчатки. С ноября 2022 года в качестве эксперимента запретили вывозить из региона более 10 кг такой икры в багаже или ручной клади.

  • 88,6% популярных в России мобильных приложений имеют уязвимости. Специалисты по кибербезопасности обнаружили почти 30 тыс. уязвимостей в популярных в России мобильных приложениях, при этом количество критических угроз за год выросло вчетверо.

  • Edtech-компании начали использовать ИИ для создания учебных курсов и генерации образовательного контента.

  • В России более 300 тыс. рублей в месяц зарабатывают токари высокого разряда, стоматологи-имплантологи, пилоты, топ-менеджеры, специалисты по кибербезопасности и бухгалтеры международных компаний.

  • «Яндекс» перезапустит закрытый 10 лет назад бренд «Кит» для товаров и услуг. Это название «Яндекс» ранее использовал для собственной операционной системы для смартфонов и планшетов, которую компания делала на базе Android (принадлежит Google). 

  • В России хотят снять современную версию сериала «Бандитский Петербург». По неподтвержденным данным, телеканал РЕН ТВ уже приобрел права на экранизацию произведений Андрея Константинова у вдовы писателя.

  • Королевская семья Катара подарила Дональду Трампу «летучий дворец» — самолет за 400 млн долларов.

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  • Жители Японии и Южной Кореи признались, что устали от офисной питейной культуры. Совместное распитие спиртного является частью корпоративной культуры. В Японии вечернее посещение баров под названием «идзакая» является способом выстраивания отношений на рабочем месте.

  • Более 10 тыс. дронов во Вьетнаме устроили шоу. Достижение официально признано Книгой рекордов Гиннесса как самое масштабное световое шоу с дронами по количеству одновременно летающих аппаратов.

Какие события этого дня стали самыми интересными для вас? Делитесь в комментариях!

Комментарии

2
  • Astrasol

    "Россельхознадзор выступил за полный запрет провоза красной икры физлицами...." интересно, почему? повальные случае отравления? жалоб населения на более дешевую и более свежую икру? в чем причина-то?

    я все вспоминаю, как моя подруга, лет 15 назад работавшая в авиакомпании, привозила нам, всем подругам икру, дальневосточную, т.е.почти из места, где она добывается😋 эдаким поллитровыми баночками. никогда больше я такой вкусной, свежей икры я не ела)) а главное! она было гораздо дешевле, чем покупая эти стограммовые мензурки в магазах. каждое утро большой бутер свежайшей икры из большой банки...ммм😋

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