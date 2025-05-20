Декларация с налогом к уменьшению отразится на сальдо ЕНС не сразу

Уточненную декларацию отправляют, чтобы заменить предыдущую, если в ней есть ошибки или неточности.
Уточненка может как увеличивать сумму налоговых обязательств, так и уменьшать. От этого зависит режим отражения начисленных налогов на ЕНС, пишет региональное УФНС.
Если подали уточненную декларацию к доплате, увеличение совокупной обязанности — то есть уменьшение сальдо ЕНС — отразится в день подачи декларации, но не раньше срока уплаты налога.
Если же отправили уточненку к уменьшению — налоговики сначала проведут камеральную проверку. По результатам проверки актуализируют сумму на ЕНС:
через 10 дней после окончания проверки или после вступления в силу решения налоговиков — если нашли нарушения;
на следующий день после завершения проверки — если нарушений не нашли.
При этом срок камеральной проверки — три месяца со дня подачи декларации: п. 2 ст. 88 НК.
До окончания проверки по уточненной декларации к уменьшению сальдо ЕНС может быть отрицательным и начислят пени, но после уменьшения налоговых обязательств их пересчитают, предупреждают налоговики.
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