Декларация с налогом к уменьшению отразится на сальдо ЕНС не сразу

После подачи уточненной налоговой декларации к доплате — она отразится сразу на едином налоговом счете, а декларация к уменьшению — только после камеральной проверки.

Уточненную декларацию отправляют, чтобы заменить предыдущую, если в ней есть ошибки или неточности.

Уточненка может как увеличивать сумму налоговых обязательств, так и уменьшать. От этого зависит режим отражения начисленных налогов на ЕНС, пишет региональное УФНС.

Если подали уточненную декларацию к доплате, увеличение совокупной обязанности — то есть уменьшение сальдо ЕНС — отразится в день подачи декларации, но не раньше срока уплаты налога.

Если же отправили уточненку к уменьшению — налоговики сначала проведут камеральную проверку. По результатам проверки актуализируют сумму на ЕНС:

через 10 дней после окончания проверки или после вступления в силу решения налоговиков — если нашли нарушения;

на следующий день после завершения проверки — если нарушений не нашли.

При этом срок камеральной проверки — три месяца со дня подачи декларации: п. 2 ст. 88 НК.

До окончания проверки по уточненной декларации к уменьшению сальдо ЕНС может быть отрицательным и начислят пени, но после уменьшения налоговых обязательств их пересчитают, предупреждают налоговики.

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