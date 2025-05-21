ФНС: смена юрадреса даже в рамках одного города обязывает перевыпустить сертификат электронной подписи

По закону для квалифицированного сертификата электронной подписи юридический адрес организации является обязательным атрибутом.

На практике юрадрес может меняться в пределах одного города — когда город расположения компании тот же, а улица и дом новые.

Согласно ст. 18 закона № 63-ФЗ сертификат должен содержать только достоверную информацию, подтверждаемую данными государственных информационных систем. Соответственно, при изменении адреса местонахождения юрлица требуется перевыпуск соответствующего сертификата электронной подписи, поясняет ФНС.

Перевыпустить сертификат нужно только после внесения соответствующих изменений в ЕГРЮЛ.

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