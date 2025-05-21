📄 Для несчастных случаев на производстве разработали новые формы медицинских заключений

С 1 сентября 2025 года документы о медпомощи после несчастного случая на работе нужно будет оформлять по новым формам.

Минздрав разработал новые формы документов для оформления медицинской помощи после несчастного случая на производстве — приказ от 11.04.2025 № 196н.

С 1 сентября нужно использовать новые формы медицинского заключения:

о характере повреждений здоровья и степени их тяжести — форма 315-1/у;

об установлении заключительного диагноза пострадавшего — форма 316-1/у.

С этой же даты формы 315/у и 316/у, действующие сейчас, утратят силу.

В заключении о характере повреждений изменений не будет. В заключении об установке диагноза поменяли название и состав сведений. Например, не нужно писать последствия несчастного случая — выздоровление, инвалидность.

Также для документов больше не понадобится подпись лечащего врача.

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