🍻 Минфин хочет вернуть пиво на стадионы

Замминистра финансов Алексей Сазанов на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ-2025) заявил, что Минфин по-прежнему хочет возобновить продажу пива на стадионах.
Ранее идею вернуть пиво на стадионы поддержал министр спорта Михаил Дегтярев. Однако окончательное решение останется за правительством, пишет ТАСС.
С 1 января 2005 года на спортивных объектах запрещено продавать пиво. Однако запрет сняли во время чемпионата мира по футболу, который проходил в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.
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Комментарии9
Силуанов с Дегтярёвым запланировали на футбол сходить?
Ну, профильные министры одобряют.
если министр собрался выпить - он должен спросить разрешения у премьер-министра! Одобрит ли он! )))))
@Arhimed0, думаю, одобрит. Если, конечно, пить будут принародно пиво дружественного производителя. И им радость, и ему прибыток. Темку на кефире обкатали)
Надо им в нос сунуть их же истерики против продажи пива на стадионах. Пусть опровергнут каждое из своих утверждений. Тогда это было из разряда не допустим народ губить, спорт и пиво - не совместимы. А сейчас что, что-то изменилось? или холопам решили радость включить?
Конечно... Бюджету срочно необходимо поступление денег.
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— Сколько я показываю пальцев, Уинстон?
— Четыре.
— А если партия говорит, что их не четыре, а пять, — тогда сколько?
(с) "1984", Джордж Оруэлл
@VadimBA, тогда колебаться вместе с линией партии!
Минфин с пивом на стадионы как раз этим и занимается.
а вдруг наоборот? В бюджете появились деньги и теперь хочется на них купить пивка и посидеть на стадионе!