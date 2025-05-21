🍻 Минфин хочет вернуть пиво на стадионы

Идею продавать пиво на стадионах поддерживает не только Минфин, но и министр спорта, но итоговое решение будет принимать кабмин. Запрет торговать пивом на спортивных объектах действует уже 20 лет.

Замминистра финансов Алексей Сазанов на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ-2025) заявил, что Минфин по-прежнему хочет возобновить продажу пива на стадионах.

Ранее идею вернуть пиво на стадионы поддержал министр спорта Михаил Дегтярев. Однако окончательное решение останется за правительством, пишет ТАСС.

С 1 января 2005 года на спортивных объектах запрещено продавать пиво. Однако запрет сняли во время чемпионата мира по футболу, который проходил в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Эксклюзивные материалы, актуальные комментарии и ответы экспертов в Telegram-канале Клерк.Премиум.