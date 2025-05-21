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🍻 Минфин хочет вернуть пиво на стадионы

Идею продавать пиво на стадионах поддерживает не только Минфин, но и министр спорта, но итоговое решение будет принимать кабмин. Запрет торговать пивом на спортивных объектах действует уже 20 лет.

Замминистра финансов Алексей Сазанов на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ-2025) заявил, что Минфин по-прежнему хочет возобновить продажу пива на стадионах.

Ранее идею вернуть пиво на стадионы поддержал министр спорта Михаил Дегтярев. Однако окончательное решение останется за правительством, пишет ТАСС.

С 1 января 2005 года на спортивных объектах запрещено продавать пиво. Однако запрет сняли во время чемпионата мира по футболу, который проходил в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

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Комментарии

9
  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    Идею продавать пиво на стадионах поддерживает не только Минфин, но и министр спорта,

    Силуанов с Дегтярёвым запланировали на футбол сходить?

  • Алексей Т.
    Главный бухгалтер

    Идею продавать пиво на стадионах поддерживает не только Минфин, но и министр спорта, но итоговое решение будет принимать кабмин

    Ну, профильные министры одобряют.

    • Arhimed0
      Главный бухгалтер

      Ну, профильные министры одобряют.

      если министр собрался выпить - он должен спросить разрешения у премьер-министра! Одобрит ли он! )))))

      • Алексей Т.
        Главный бухгалтер

        @Arhimed0, думаю, одобрит. Если, конечно, пить будут принародно пиво дружественного производителя. И им радость, и ему прибыток. Темку на кефире обкатали)

  • Marina2022

    Надо им в нос сунуть их же истерики против продажи пива на стадионах. Пусть опровергнут каждое из своих утверждений. Тогда это было из разряда не допустим народ губить, спорт и пиво - не совместимы. А сейчас что, что-то изменилось? или холопам решили радость включить?

    • VadimBA

      А сейчас что, что-то изменилось?

      Конечно... Бюджету срочно необходимо поступление денег.

      — Сколько я показываю пальцев, Уинстон?
      — Четыре.
      — А если партия говорит, что их не четыре, а пять, — тогда сколько?

      (с) "1984", Джордж Оруэлл

        • VadimBA

          Минфин с пивом на стадионы как раз этим и занимается.

      • Arhimed0
        Главный бухгалтер

        Конечно... Бюджету срочно необходимо поступление денег.

        а вдруг наоборот? В бюджете появились деньги и теперь хочется на них купить пивка и посидеть на стадионе!

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