ФНС: квалифицированная подпись ИП не аналогична КЭП физлица

Разница между КЭП ИП и КЭП физлица в том, что в соответствии со ст. 17.1 и 17.3 закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ об электронной подписи они применяются в разных правоотношениях. Такое разъяснение дают налоговики в чате ФНС

Для КЭП ИП обязательный атрибут в сертификате – регистрационный номер ОГРНИП. Такая КЭП применяется, когда лицо выступает в правоотношениях именно как ИП.

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