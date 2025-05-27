Добровольное страхование в СФР оформили 55 тысяч ИП, им оплачено более 13 тыс. больничных

Более 13 тыс. пособий по временной нетрудоспособности выплатил СФР индивидуальным предпринимателям в прошлом году. Право на выплаты по больничному есть у ИП, которые добровольно оформили обязательное социальное страхование (ОСС). Это сделали 55 тыс. ИП, сообщает СФР.
В 2025 году взнос на ООС составляет 7 809,12 руб. без учета районного коэффициента. Это даст право на пособие по больничному в 2026 году в размере МРОТ. Также женщины-ИП получают право на страховые пособия в связи с материнством.
Всего в 2024 году от СФР получили разные пособия 24,6 тыс. ИП. Общая сумма выплат составила почти 2 млрд руб.
Почему ИП неохотно вступают в добровольное страхование для оплаты больничных? Делитесь вашим мнением ниже в комментариях.
Эксклюзивные материалы, актуальные комментарии и ответы экспертов в Telegram-канале Клерк.Премиум.
Начать дискуссию