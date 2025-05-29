Бухгалтерскую и финансовую отчетность при реорганизации или ликвидации не нужно отправлять в ГИРБО. ФНС готовит ее отдельный формат

При реорганизации или ликвидации компании бухотчетность составляют как обычно. Отправлять ее в ГИРБО не нужно.

Налоговики разъяснили, как составлять и отправлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность при реорганизации (ликвидации) юрлица.

Согласно ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», для составления последней такой отчетности при реорганизации/ликвидации компании не предусмотрен особый способ составления. То есть документ оформляют по общему принципу ведения и составления отчетности, пишет ФНС в письме от 23.04.2025 № ЗГ-2-1/6878@.

До конца 2025 года ФНС обещает выпустить рекомендуемые форматы бухгалтерской (финансовой) отчетности при реорганизации/ликвидации организаций с учетом ФСБУ 4/2023.

Кроме того, на последнюю отчетность не распространяются требования ст. 18 закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». То есть ее не нужно отправлять в ГИРБО.

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