В июне 2025 могут ввести лимит в 50 тыс. рублей на покупки в рассрочку — Аксаков

В июне Госдума может принять закон, регулирующий рынок рассрочки. Об этом заявил глава думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков.
«В июне уже пропишем в законе», — сказал Аксаков по поводу сроков принятия изменений в регулировании рассрочки.
Он уточнил, что речь идет об ограничении суммы рассрочки в 50 тыс. рублей. Но пока конкретные решения по сумме не принимали.
Законопроект о передаче Центробанку контроля над регулированием сервисов покупок в рассрочку депутаты приняли в первом чтении в марте 2025 года.
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