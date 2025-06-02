В июне 2025 могут ввести лимит в 50 тыс. рублей на покупки в рассрочку — Аксаков

Закон, регулирующий рынок рассрочки, примут в ближайшем месяце. Но решение по сумме еще не принято.

В июне Госдума может принять закон, регулирующий рынок рассрочки. Об этом заявил глава думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков.

«В июне уже пропишем в законе», — сказал Аксаков по поводу сроков принятия изменений в регулировании рассрочки.

Он уточнил, что речь идет об ограничении суммы рассрочки в 50 тыс. рублей. Но пока конкретные решения по сумме не принимали.

Законопроект о передаче Центробанку контроля над регулированием сервисов покупок в рассрочку депутаты приняли в первом чтении в марте 2025 года.

Эксклюзивные материалы, актуальные комментарии и ответы экспертов в Telegram-канале Клерк.Премиум.