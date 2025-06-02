🏡 В 2025 году выдача ипотечных кредитов снизилась на 44% — ВТБ

Россияне в этом году брали меньше ипотечных кредитов, но их размер вырос. Из всех ипотек 85% выданы с господдержкой.

За пять месяцев 2025 года российские банки выдали ипотечных кредитов более чем на 1,1 трлн рублей. Это на 44% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

Средний размер кредита вырос до 4,7 млн рублей (был 4,1 млн рублей), сообщает ВТБ.

В мае россиянам выдали на покупку квартир, домов и их строительство около 264 млрд рублей. Это на 7% меньше, чем в апреле, и почти в два раза меньше, чем в мае 2024 года. Причина снижения кредитования в мае – спад деловой активности людей из-за праздников. Падение по сравнению с 2024 годом обусловлено высокой ключевой ставкой, жесткой риск-политикой ЦБ, изменением господдержки.

При этом господдержка остается драйвером рынка. Ее доля в объеме общерыночных выдач в мае 2025 выросла с 80 до 85%.

В мае ВТБ отменил комиссии по госпрограммам для застройщиков и нарастил выдачу ипотеки на 39% в количественном выражении. Всего оформили 8 тыс. сделок на 38,1 млрд рублей. Средний «чек» по сравнению с маем-2024 вырос на 4% и составил 5,2 млн рублей. Всего в 2025 году банк выдал 27,5 тыс. жилищных кредитов на 144 млрд рублей.

Эксклюзивные материалы, актуальные комментарии и ответы экспертов в Telegram-канале Клерк.Премиум.