Выделение госпомощи на технологии свяжут с результатом – Мишустин

В правительстве заявили, что ситуация, когда ученых и промышленников «балуют» — недопустима.

Выделение финансирования на перспективные технологии свяжут с предполагаемым результатом. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по развитию электронной промышленности.

Он отметил, что с ситуацией, при которой «балуют ученых, промышленников — когда нет с них спроса» власти будут бороться.

«Мы категорически будем здесь связывать деньги с технологиями — вплоть до самых жестких и потом мероприятий, если не достигнут [результат]», — сказал Михаил Мишустин.

Весь замкнутый цикл отечественного производства от производства сырья, материалов, до конечных высокотехнологичных устройств, должен быть стандартизованным и пользоваться спросом, добавил глава кабмина.

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