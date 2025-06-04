Матвиенко: господдержка бизнеса должна быть более адресной

Чтобы снизить инфляцию, нужно развивать производство, считает Валентина Матвиенко. Также она призвала оказывать поддержку только компаниям, которые могут укрепить технологический суверенитет.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что государственную поддержку должны получать компании, которые ориентированы на укрепление технологического суверенитета.

«Мы считаем, что она должна быть более точечной, адресной, с ориентацией на стратегические государственные задачи. Прежде всего, на укрепление технологического суверенитета России», — сказала Валентина Матвиенко.

Также она добавила, что в первую очередь нужно поддерживать производство. Это позволит снизить инфляцию.

Также Валентина Матвиенко призвала следить за соответствием между ростом зарплат и показателями производительности труда, чтобы не было разрывов.

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