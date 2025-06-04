Матвиенко: господдержка бизнеса должна быть более адресной
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что государственную поддержку должны получать компании, которые ориентированы на укрепление технологического суверенитета.
«Мы считаем, что она должна быть более точечной, адресной, с ориентацией на стратегические государственные задачи. Прежде всего, на укрепление технологического суверенитета России», — сказала Валентина Матвиенко.
Также она добавила, что в первую очередь нужно поддерживать производство. Это позволит снизить инфляцию.
Также Валентина Матвиенко призвала следить за соответствием между ростом зарплат и показателями производительности труда, чтобы не было разрывов.
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Комментарии2
Нужно не единичные подачки кидать, а комплексно решать проблемы экономики. Но это же трудно и мозги надо иметь. А так кинул копейку, и тебя уже боготворят.
Матвиенко решила сыграть роль Сороки-воровки из знаменитой детской песенки?
Этому - дала, этому - дала, а этому - не дала.... ?
или.... как в том анекдоте...
Бабушка рассказывает внуку сказку на ночь:
- Сорока приговаривала: "Этому дала, этому дала, а этому не дала".
Внук спрашивает:
- Бабушка она что ***** (нехорошее слово, означающее.... по выражению придуманному Путиным "девушкой с заниженной социальной ответственностью") была?
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