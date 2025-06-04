📄 Компании с 2025 года смогут за один день получить сертификат о налоговом резидентстве

ФНС подготовит сертификат налогового резидентства за один день, для этого нужно подать заявку на сайте.

С 10 июня 2025 года ФНС упростит получение сертификата налогового резидентства для юридических лиц.

Заявление на выдачу сертификата можно будет подать через интерактивный сервис ФНС «Подтверждение статуса налогового резидента Российской Федерации». Документ будет готов в течение одного дня.

Факт выдачи сертификата о налоговом резидентстве можно проверить на сайте ФНС. Для этого нужно ввести специальный проверочный код.

Сертификат налогового резидентства нужен компаниям, чтобы определить, по каким ставкам и в какой стране будут облагаться налогом их доходы. Это важно для бизнеса, которые может избежать двойного налогообложения при трансграничных операциях.

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