СФР: кто входит в состав семьи при заключении социального контракта

При заключении соцконтракта учтут доходы заявителя, супруга и детей. Бабушек, дедушек и взрослых детей не учитывают.

При подаче заявления на социальный контракт учитывают доходы всех членов семьи, напоминает СФР.

Помощь по соцконтракту дадут тем людям и семьям, у которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума в регионе.

При этом в составе семьи учитывают:

самого заявителя;

его супруга/супругу;

детей до 18 лет и детей под опекой;

детей до 23 лет, которые учатся очно.

Если дети уже вступили в брак – они не входят в состав семьи, их доходы не учитываются.

Бабушки и дедушки не входят в состав семьи, даже если живут и прописаны в той же квартире, что и заявитель.