ЦОК ОК Защита ПД 23.05 Мобильный (1)
Социальная поддержка

СФР: кто входит в состав семьи при заключении социального контракта

При заключении соцконтракта учтут доходы заявителя, супруга и детей. Бабушек, дедушек и взрослых детей не учитывают.

При подаче заявления на социальный контракт учитывают доходы всех членов семьи, напоминает СФР.

Помощь по соцконтракту дадут тем людям и семьям, у которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума в регионе.

При этом в составе семьи учитывают:

  • самого заявителя;

  • его супруга/супругу;

  • детей до 18 лет и детей под опекой;

  • детей до 23 лет, которые учатся очно.

Если дети уже вступили в брак – они не входят в состав семьи, их доходы не учитываются.

Бабушки и дедушки не входят в состав семьи, даже если живут и прописаны в той же квартире, что и заявитель.

Автор

TOP10BEST
Общество

ТОП-30 студий дизайна интерьера — рейтинг лучших бюро интерьеров Москвы в 2025-2026 года

Мы собрали лучшие студии дизайна интерьера в Москве, которые хорошо зарекомендовали себя по реальным отзывам заказчиков в 2025 году.

ТОП-30 студий дизайна интерьера — рейтинг лучших бюро интерьеров Москвы в 2025-2026 года
2

Начать дискуссию

Интересные материалы

Главная avito От Авито
Премиум