СФР: кто входит в состав семьи при заключении социального контракта
При подаче заявления на социальный контракт учитывают доходы всех членов семьи, напоминает СФР.
Помощь по соцконтракту дадут тем людям и семьям, у которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума в регионе.
При этом в составе семьи учитывают:
самого заявителя;
его супруга/супругу;
детей до 18 лет и детей под опекой;
детей до 23 лет, которые учатся очно.
Если дети уже вступили в брак – они не входят в состав семьи, их доходы не учитываются.
Бабушки и дедушки не входят в состав семьи, даже если живут и прописаны в той же квартире, что и заявитель.
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