Штраф за налоговое правонарушение с ЕНС списывается автоматически, но не сразу

В решении налогового органа о привлечении к ответственности установлен срок вступления его в силу.

Реальная история: ИП узнал, что на него выписан штраф за налоговое правонарушение. На его едином налоговом счете (ЕНС) средств достаточно. Он не понимает, почему сумма стоит в предстоящих платежах и не списывается. Поэтому спросил у ФНС: может штраф нужно самому оплатить по платежке?

ФНС разъяснила, что денежные средства будут зачтены автоматически после вступления в силу решения о привлечении к ответственности.

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