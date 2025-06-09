Путин считает важной замену льготных кредитов на инвестиционные гранты
Президент РФ напомнил, что вопрос замены льготных кредитов на инвестиционные гранты остается важным.
«Я хочу просто напомнить, что они есть и представляют значительный интерес, являются важными. А именно: замена льготных кредитов на поддержку инвестиционных проектов на инвестиционные гранты. Александр Валентинович Новак занимается этими вопросами в Правительстве. Прошу вас тоже про это не забывать», — сказал он на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
Также это касается и механизмов поддержки публичных размещений российских компаний, добавил Президент. По его словам, чтобы это двигалось в таком практическом плане.
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