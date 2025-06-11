Налоговики: если в личном кабинете проблемы с формированием электронной подписи — обращайтесь в Минцифры

Во время вебинара 11 июня 2025 года «Правила заполнения платежных документов. Типовые ошибки», на котором присутствовал «Клерк», у представителей ИФНС России № 15 по г. Москве спросили: куда жаловаться, если личный кабинет налогоплательщика плохо работает, электронная подпись формируется слишком долго, а иногда и вовсе не загружается, выдает ошибку.

Инспекторы объяснили, что за создание электронной цифровой подписи отвечает Минцифры. ФНС только посредник, который принимает заявки через личные кабинеты. Поэтому все вопросы о работоспособности сервиса электронных подписей было бы корректно адресовать им.

На вебинаре посоветовали собрать подробную информацию об ошибках, приложить скриншоты и запись экрана с подтверждением проблемы. Затем обратиться в личном кабинете ФНС в техподдержку через раздел «Обратная связь».

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