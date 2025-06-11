❗ Отправлять налоговую и бухгалтерскую отчетность через сайт ФНС можно будет еще год

Налоговики продлили пилотный проект по сдаче отчетности в электронном виде.

ФНС продлила действие пилотного проекта по представлению налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде через сервис «Сдача налоговой и бухгалтерской отчетности».

Приказом от 06.06.2025 № ЕД-7-26/508@ налоговики установили, что период действия пилотного проекта продлится до 1 июля 2026 года.

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