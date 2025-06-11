❗ Отправлять налоговую и бухгалтерскую отчетность через сайт ФНС можно будет еще год
Налоговики продлили пилотный проект по сдаче отчетности в электронном виде.
ФНС продлила действие пилотного проекта по представлению налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде через сервис «Сдача налоговой и бухгалтерской отчетности».
Приказом от 06.06.2025 № ЕД-7-26/508@ налоговики установили, что период действия пилотного проекта продлится до 1 июля 2026 года.
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Комментарии2
Ясно же: все силы брошены на месседжер.
а потом куда?