Альфа-Банк оштрафовали за ненадлежащую рекламу

ФАС возбудила дело о нарушении рекламного законодательства за обещание подарить 20 акций крупнейших компаний каждому клиенту.

Антимонопольная служба оштрафовала Альфа-Банк за распространение ненадлежащей рекламы. В рекламном сюжете банк обещал подарить 20 акций крупнейших компаний каждому клиенту.

По мнению антимонопольного ведомства, потребители не получали необходимую для осознанного выбора информацию обо всех условиях финансовой услуги. Чтобы получить эти акции, нужно было совершить несколько операций в приложении банка:

открыть первый брокерский счет;

купить любые ценные бумаги на сумму от 1 000 рублей.

ФАС возбудила дело о нарушении рекламного законодательства, признала рекламу ненадлежащей, предписала прекратить ее распространение и оштрафовала финансовую организацию.