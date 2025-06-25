Наш ответ Лабубу: Сергей Жуков запатентовал товарный знак «Бабайка»

Певец планирует выпускать под брендом детские товары, в частности, игрушки на основе ИИ.

Певец Сергей Жуков запатентовал товарный знак «Бабайка», который станет ответом на популярную игрушку Лабубу. Об этом сообщила пресс-служба артиста.

«Сергей Жуков запатентовал товарный знак "Бабайка", который станет ответом на известный тренд Лабубу. Под брендом планируется выпуск умных игрушек на основе искусственного интеллекта и еще ряда детских товаров от школьных принадлежностей до детского питания», — говорится в сообщении пресс-службы.

По словам Жукова, новый бренд – это интерпретация современного подхода к игре, где важна не только забава, но и польза.

Ранее мы писали, что две компании подали заявки на регистрацию товарного знака Labubu.