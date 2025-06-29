С 1 июля 2025 года Сбер снижает ставки по ипотеке, с 30 июня по потребкредитам и вкладам

Снижение ставки по ипотеке составит 0,5–2 п. п. в зависимости от первоначального взноса.

Также вводится скидка 1 п. п. на кредиты ИЖС для строительства быстровозводимых домов. Минимальные ставки на Домклик — от 21,4%.

С 30 июня планируется снижение минимальной ставки по потребительским кредитам — на 1 процентный пункт, сообщает банк.

Кроме того, с 30 июня снижаются ставки по вкладам линейки СберВклад: надбавки — с 1% до 0,7%. Максимальная ставка по вкладам «Лучший %» и «СберВклад» на сроки 4–5 месяцев — 18%.