С 1 июля 2025 года Сбер снижает ставки по ипотеке, с 30 июня по потребкредитам и вкладам
Летом Сбербанк обновляет ставки по ключевым ипотечным продуктам.
Снижение ставки по ипотеке составит 0,5–2 п. п. в зависимости от первоначального взноса.
Также вводится скидка 1 п. п. на кредиты ИЖС для строительства быстровозводимых домов. Минимальные ставки на Домклик — от 21,4%.
С 30 июня планируется снижение минимальной ставки по потребительским кредитам — на 1 процентный пункт, сообщает банк.
Кроме того, с 30 июня снижаются ставки по вкладам линейки СберВклад: надбавки — с 1% до 0,7%. Максимальная ставка по вкладам «Лучший %» и «СберВклад» на сроки 4–5 месяцев — 18%.
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