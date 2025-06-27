ФНС: сальдо ЕНС физлица и ИП единое

При аккумулировании денежных средств на едином налоговом счете система ФНС не выделяет, есть или нет у физического лица статус ИП.

Ситуация: ИП в ЛК физлица пришло уведомление об оплате налога от продажи авто, декларацию 3-НДФЛ подали, сумма к оплате уже есть. На ЕНС ИП есть деньги, пополняли с карты ИП. Вопрос, как правильно оплатить: ими или пополнить ЕНС обязательно надо с карты физлица.

ФНС разъяснила, что сальдо ЕНС физлица и ИП единое.

То есть неважно, с какой карты пополнять.

Если денег на ЕНС достаточно для уплаты налогов, то распределение денежных средств с ЕНП в счет уплаты происходит автоматически при наступлении сроков в соответствии с последовательностью, установленной ст. 45 НК.