Майнеры будут отчитываться в ФНС по-новому

С 30 июля 2025 года операторы майнинговой инфраструктуры должны передавать в ФНС информацию о своей деятельности в новом формате.

ФНС определила новый формат представления сведений о майнинговой деятельности. Он вступит в силу с 30 июля 2025 года, а пока что действует формат из приложения к письму ФНС от 19.03.2025 № ЕА-4-15/2966@.

В новом приказе ФНС от 28.04.2025 № ЕД-7-15/429@ перечислена информация, которую майнеры должны сообщить налоговой, а также электронный формат представления этих сведений.

С 1 января 2025 года операторы майнинговой инфраструктуры должны передавать сведения в ФНС не позднее 25-го числа месяца, который следует за истекшим кварталом.