Минтранс: на АЗС и других объектах дорожного сервиса предлагают добавить детскую инфраструктуру

Новые правила коснутся новых или реконструированных объектов на всех дорогах, кроме частных.

Минтранс предлагает расширить инфраструктуру АЗС и других объектов дорожного сервиса. Соответствующий проект правительственного постановления размещен на портале проектов НПА.

Согласно документу, с 1 марта 2026 года у АЗС и крупных пунктов общепита (суммарная площадь минимум 1 500 кв. м) должны быть комната матери и ребенка, а также детская площадка.

Еще детские площадки должны быть в мотелях.

Поправки распространяются на объекты, которые будут строить или реконструировать после этой даты, если они находятся в отводах автодорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального и местного значения.