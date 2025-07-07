Организации должны до 14 июля 2025 сдать квартальный отчет о деятельности в Росстат

Отчет отправляют все юрлица, кроме малого бизнеса, финансовых организаций и некоторых НКО.

До 14 июля организации должны представить в Росстат квартальный отчет о деятельности за 2 квартал 2025 года по форме № П-5(м) «Основные сведения о деятельности организации», утвержденной приказом Росстата от 31.07.2023 № 365.

Отчет по форме № П-5(м) отправляют все юрлица, кроме субъектов малого бизнеса, кредитных и некредитных финансовых организаций. Также не сдают отчет НКО, если не ведут деятельность, приносящую доход.

Если деятельность не велась, нужно отправить в Росстат «пустой» отчет. Для этого заполняют только титульный раздел формы, а остальные разделы оставляют незаполненными. Нули и прочерки ставить не нужно.

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