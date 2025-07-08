Путин подписал закон-2025 об отмене запрета на «фирмы-матрешки»

Президент РФ подписал закон от 07.07.2025 № 201-ФЗ, отменяющий запрет на так называемые фирмы-матрешки.

До внесения этих изменений в законодательство хозяйственное общество не могло иметь в качестве единственного учредителя (акционера) другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица. Теперь это ограничение сняли.

Фирмы-матрешки – это компании, которыми другая компания владеет на 100%. А этой компанией на 100% владеет третья компания. Такую схему запретили в 1995 году, чтобы бороться с уклонением от ответственности.

Закон начнет действовать с 1 августа 2025 года.