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Общество

🚩 На товары патриотической направленности разработают ГОСТ

Понятие «товары патриотической направленности» хотят закрепить в законе, и для них предлагают разработать ГОСТ.

Госдума рассматривает возможность разработки ГОСТа на товары патриотической направленности. Также предлагается создать реестр товаров патриотического содержания, сказала вице-спикер ГД Анна Кузнецова.

«Мы продолжаем работу над законодательной инициативой о закреплении понятий "товары патриотической направленности", на прошлом заседании мы обсуждали этот вопрос с профильными ведомствами, Минпромторгом, производителями, сейчас ведем работу с профильным комитетом Госдумы», — отметила Кузнецова.

По ее словам, это позволит создать реестр товаров патриотического содержания, которые могут заказывать на государственном уровне. Также Кузнецова предложила разработать ГОСТ для товаров патриотической направленности.

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