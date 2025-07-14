Получить копию устава компании можно через сервис ФНС
Через сервис можно бесплатно получить электронную копию документов, но есть ограничение на количество запросов.
Учредительные документы можно бесплатно в электронном виде получить на сайте ФНС через сервис «Предоставление копий учредительных документов в форме электронного документа». Об этом сообщило региональное УФНС.
Для нужно авторизоваться на Госуслугах, указать ОГРН компании, из полученного списка документов выбрать нужные и нажать кнопку «Получить».
При этом для сервиса установлено ограничение на количество запросов – не более десяти запросов в течение суток, предупреждают налоговики.
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